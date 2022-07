Cervia. Terminato il murales nella barriera di chiusura dell’ex passaggio a livello Via Caduti per la Libertà

Terminato il murales nella barriera di chiusura dell’ex passaggio a livello Via Caduti per la Libertà angolo Via dei Cosmonauti a Cervia. “Quest’opera di arte urbana si inserisce all’interno del progetto “Cantiere bellezza”, che ha visto l’abbellimento, sempre con murales, dell’Emporio Solidale, del Condominio Solidale, della Torretta di E-Distribuzione nella rotonda in via Scavi Archeologici, e dell’Ospedale” spiegano dal Comune di Cervia.

L’idea ispiratrice del progetto è quella di portare “la bellezza” nei luoghi del sociale e della comunità, in cui ci si prende cura delle persone e in luoghi urbani che rimangono un po’ ai margini.

Nel manufatto sono raffigurati pesci e immagini che richiamano la vocazione della città legata al mare. L’opera è stata realizzata dall’artista Virginia Verona.

L’Assessore alla Cultura Cesare Zavatta: “Anche quest’opera si inserisce nel progetto di abbellimento della città e nella valorizzazione della street art a cui Cervia si sta ispirando, basti pensare anche alla suggestiva mostra di Haring dei mesi scorsi. Il progetto “Cantiere bellezza è una riqualificazione artistica di strutture e manufatti con opere che vogliono trasmettere l’anima della località a residenti e turisti. I lavori impreziosiscono l’ambiente urbano della nostra località e le prossime opere andranno ad abbellire il sottopasso di via Fusconi, le rotonde e gli ingressi cittadini”.