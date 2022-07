VolontaRomagna Odv apre le porte della nuova sede del Centro di Servizio a Ravenna in via Agro Pontino

Dopo la recente chiusura della sede della Consulta delle Associazioni del Volontariato di via Sansavino a Ravenna, da lunedì 25 luglio apriranno le porte della nuova sede del Centro di Servizio per il Volontariato – VolontaRomagna Odv. La struttura scelta per accogliere le associazioni e accompagnarle nel loro operato all’interno del terzo settore, si trova a Ravenna in Via Agro Pontino 13/A, zona ben servita, facilmente raggiungibile e dotata di numerosi parcheggi gratuiti.

In questi nuovi spazi, le associazioni del ravennate avranno modo di ricevere consulenze, partecipare a tavoli di discussione e co-progettazione, usufruire delle sale attrezzate messe a disposizione e accrescere le proprie capacità organizzative grazie agli svariati corsi di formazione proposti.

La Presidente di VolontaRomagna, Giorgia Brugnettini, commenta: “Ci teniamo a sottolineare che qualsiasi servizio sarà fornito in modo totalmente gratuito e speriamo che in questi nuovi spazi si possa ripartire con entusiasmo e idee innovative”.

Lo staff operativo sul territorio sarà a disposizione delle associazioni, secondo la seguente tabella oraria di apertura degli uffici:

Lunedì: 11,00-12,30 e 14,00-18,00

Martedì: 9,30-12,30 e pomeriggio chiuso

Mercoledì: mattina chiuso e 14,00-18,00

Giovedì: 9,30-13,30 e pomeriggio chiuso

Venerdì: 9,30-12,30 e 14,00-18,00

Apertura estiva straordinaria

VolontaRomagna intende inoltre mettere al primo posto l’assistenza agli enti che stanno trasferendo o hanno intenzione di trasferire la propria sede legale presso il nuovo indirizzo. Per questo e nell’ottica di mettere in cantiere le numerose attività che partiranno da settembre, la responsabile della sede di Ravenna presiederà gli uffici di Via Agro Pontino anche nella settimana dall’8 al 12 agosto, secondo i seguenti orari: lunedì/martedì/giovedì: 14,30-18,30; mercoledì/venerdì: 8,30-12,30. La chiusura estiva degli uffici interesserà unicamente la settimana successiva, dal 15 al 19 agosto per poi riaprire lunedì 22 agosto con i consueti orari.

Contatti utili

Cell. 333 1301341 (recapito da contattare durante l’apertura estiva straordinaria: 3291480760)

Email: info.ravenna@volontaromagna.it