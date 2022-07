Il Grazie della Onlus Il Terzo Mondo ODV ai ravennati, per la generosità nei confronti delle famiglie in stato di difficoltà

Grande generosità dei ravennati nei confronti dell’associazione di Volontariato ‘Il Terzo Mondo ODV’ presieduta da Charles Tchameni Tchienga e verso lo sportello del sorriso di via Grado 30, sempre a cura della Onlus che annualmente (da settembre a giugno) dona conforto morale ed assistenza a quasi 350 famiglie indigenti che ricevono gratuitamente ogni 2 mesi un supporto adeguato attraverso materiali vari (vestiario, mobili ed accessori per neonati e nascituri, anche adulti, materiali e mobili per la casa ed alimentari).

“Grazie all’ingente quantità d’indumenti ed accessori per l’infanzia (passeggino, sdraietta, Seggiolone, lettino, giochi… ecc) donati quest’oggi dalla Sig.ra Fortunata dell’asilo Nido ‘Crescere Insieme’ di Via Lago di Garda, riusciremo a soddisfare una parte delle numerose richieste di corredo in programma per questo fine anno 2022” spiegano dall’Associazione di volontariato.

“Inoltre ieri mattina, il presidente Charles Tchameni Tchienga è stato felice di far sorridere, nonostante il gran caldo, 20 famiglie grazie alla frutta e verdura ricevuta in donazione dai benefattori Gialberto Botti e Christianne Anacoura, proprietari del negozio ‘il giardino della Frutta’ di Circonvallazione Canal Molinetto 319A” proseguono dall’associazione, ringraziando anche Irene Brun e Daphne Di Cinto per l’immensa disponibilità” proseguono.

“Grazie Ravenna, per la grande generosità nei confronti delle famiglie in stato di diniego e soprattutto per la continua e crescente fiducia che legano l’associazione di volontariato ‘Il Terzo Mondo ODV’ e i ravennati” ha concluso Charles Tchameni Tchienga presidente della Onlus.