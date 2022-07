Eni: ora i distributori parlano anche in dialetto romagnolo! 

I distributori di più di 1.700 stazioni di servizio dell’Eni (le cosiddette Eni Live Station) adesso “parlano” anche nei dialetti locali di oltre cento province italiane. Sono diversi i messaggi vocali che i clienti delle stazioni Eni potranno sentire nel dialetto della propria zona: come nel caso del distributore ravennate Eni di via Romea Nord (nel video) che chiede la carta in dialetto romagnolo!

“L’iniziativa – spiegano da Eni – vuole rinsaldare il rapporto tra il fornitore di carburante e le comunità di zona, creando un senso di appartenenza. Il rifornimento alla stazione, molto doloroso di questi tempi visti i prezzi di benzine e diesel, è allietato da espressioni dialettali, di quelle che si usano in casa”. Eni Live Station (enistation.com)