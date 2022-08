Famiglia di Strzyzow in visita a Bagnacavallo

La famiglia Wietecha di Strzyzow è stata accolta lunedì scorso in Municipio dalla sindaca di Bagnacavallo e dalla presidente dell’associazione Amici di Neresheim Gabriella Foschini.

La famiglia polacca ha scelto Bagnacavallo per trascorrere qualche giorno di vacanza proprio in virtù del rapporto di amicizia che lega le due città europee e ha approfittato del viaggio per portare alle rappresentanti delle istituzioni cittadine i saluti e gli omaggi suoi personali e del sindaco di Strzyzow. Particolarmente gradita una fotografia del monumento dedicato a San Michele che campeggia nella città polacca, legata a Bagnacavallo da un patto di gemellaggio sottoscritto nel 2006.