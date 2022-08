Festa di San Lorenzo a CasalBorsetti: Gara di castelli di sabbia, Cuccagna acquatica, Sposalizio del Mare e fuochi d’artificio

CasalBorsetti si prepara per Festa di San Lorenzo, patrono della località costiera. Come da tradizione tutta la giornata di mercoledì 10 agosto sarà caratterizzata da appuntamenti ed iniziative per divertire tutti, bambini, giovani e adulti.

“Dopo anni in cui le iniziative avevano subito delle limitazioni per via della pandemia, finalmente CasalBorsetti torna a vivere una giornata di vera festa – commenta la presidente della ProLoco Nadine De Marco – . La Cuccagna acquatica nel canale e lo Sposalizio del Mare sono momenti molto belli per tutta la comunità e per i turisti. Soprattutto per quelli stranieri, quest’anno numerosi dal nord Europa. Si ha l’impressione di tornare in dietro nel tempo”.

Si inizia alle 10 con la Gara di Castelli di Sabbia in tutti gli stabilimenti balneari di CasalBorsetti. Alle 16.30 al Molo Nord, inizierà la sfida per la 93^ Cuccagna Acquatica con premiazioni e tanta musica. “La nostra Cuccagna Acquatica è molto caratteristica perché il palo, ricoperto da una sostanza scivolosa, non è messo in verticale, ma in orizzontale e i concorrenti devono riuscire a percorrerlo, da bravi equilibristi, per conquistare le bandierine” spiega De Marco.

Alle ore 18.30, sarà celebrata la Messa presso la Chiesa di San Lorenzo e a seguire è in programma la cerimonia dello Sposalizio del Mare. L’anello benedetto verrà portato in processione per le vie del paese e gettato in mare, e, come da tradizione, gli sfidanti dovranno riuscire a recuperarlo.

La serata prevede alle 19, l’apertura degli Stand Gastronomico & Street Food con Mercato Comunale serale in Piazza Marradi e alle 21.30 il concerto di Luca Maggiore offerto dalla Proloco di CasalBorsetti e da Lidi Nord Eventi Aps.

Come da tradizione, la Festa di San Lorenzo si concluderà alle 23.30 con il tradizionale spettacolo pirotecnico a cura di Fonti Pirotecnica. Gli eventi per la festa del Patrono sono organizzati e patrocinati da Comune di Ravenna, ProLoco di CasalBorsetti e Parrocchia di San Lorenzo.