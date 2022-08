Il Comune di Russi organizza una gita all’Isola degli Spinaroni

Sabato 3 settembre il Comune di Russi, in collaborazione con l’ANPI sezione di Russi e l’Associazione Spinaroni, organizza una gita all’Isola degli Spinaroni, suggestivo lembo di terra incastonato nell’area della Piallassa della Baiona e legato alla battaglia per la liberazione della città di Ravenna combattuta alla fine del 1944, quando il movimento partigiano decise di costituirvi una base clandestina permanente.

L’intento primario è infatti quello di valorizzare i luoghi storici del nostro territorio, trasmettendo memoria storica agli adulti e ai più piccoli. Il ritrovo è fissato alle ore 8.45 presso l’imbarcadero “Cavallo Felice”, in via Baiona n. 310 (RA)

La gita inizierà alle ore 9.00 e terminerà alle ore 12.00 circa.

Tariffe: 15 euro a persona, 5 euro per bambini e ragazzi fino a 13 anni, gratuito per i minori di 6 anni. Pagamento in loco, 30 posti disponibili. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 agosto alla mail: jgori@comune.russi.ra.it o al tel. 3397761810

Abbigliamento suggerito: scarpe con fondo in gomma, berretto e giacca a vento.

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con le norme anti-covid vigenti al momento.