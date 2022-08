“Marcia della Pace per la Romagna”, arriva l’adesione del Comune di Cervia

Il Comune di Cervia aderisce alla “Marcia della Pace per la Romagna”, la Forlì-Forlimpopoli-Bertinoro, in programma domenica 9 ottobre 2022 organizzata dal Comune di Forlì e dal Centro Pace di Forlì con il coinvolgimento di tutti i comuni della Romagna.

La marcia è al suo decimo anniversario ed è dedicata ad Annalena Tonelli missionaria laica forlivese, Padre Ernesto Balducci e in ricordo di Katia Zattoni che la promosse sul nostro territorio.

La Marcia della Pace della Romagna è organizzata dal Centro per la Pace di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì, con gli altri enti locali del territorio della Romagna e realtà associative e di volontariato sempre della Romagna.

La Marcia per la pace della Romagna si inserisce nella tradizione del Coordinamento Enti Locali per la Pace Perugia-Assisi.

Il comune di Cervia già dal 1993 ha provveduto a deliberare la propria “dichiarazione di Città per la Pace” ed ad aderire al Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace con sede a Perugia, stabilendo che uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale di Cervia è la promozione della cultura e dell’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

L’assessore alla pace Michela Brunelli ha dichiarato: “Anche quest’anno il comune di Cervia ha aderito ala Marcia della Pace della Romagna, un appuntamento immancabile per riunirci e ribadire con forza i valori della solidarietà, dell’uguaglianza e della pace, soprattutto in un momento di così alta tensione mondiale. È una giornata per dire no alla guerra, alla violazione dei diritti umani, all’odio e alla violenza, un’occasione di partecipazione giusta ed importante. Cervia il 9 ottobre sarà presente”.

Per ulteriori informazioni: https://it-it.facebook.com/MarciaDellaPaceRomagnalaForliBertinoro/