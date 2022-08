Ravenna. L’assessore all’immigrazione Federica Moschini premiata dalla Onlus Il Terzo Mondo Odv

Nel tardo pomeriggio dell’11 agosto il presidente della Onlus Il Terzo Mondo ODV, Charles Tchameni Tchienga ha consegnato all’assessore all’immigrazione Federica Moschini le medaglie dei calciatori che, Sabato 6 agosto allo stadio Bruno Benelli del Ravenna Calcio hanno reso onore alla memoria di “Josianne Tchameni” partecipando attivamente con la squadra del Comune di Ravenna alla V^ edizione del trofeo “Josianne Tchameni”.

Oltre alle medaglie la rappresentante del sindaco di Ravenna ha anche ricevuto una targhetta di partecipazione alla suddetta manifestazione sportiva e culturale dedicata all’integrazione e alla solidarietà multietnica oltre alla maglia originale della nazionale di calcio del Camerun all’insegna dell’ottimo rapporto di amicizia, cordialità e di cooperazione che lega l’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV alle istituzioni ravennate, in particolare al comune di Ravenna.

Inoltre l’assessora Federica Moschini ha commentato l’iniziativa di stamattina rilasciando queste dichiarazioni sulla sua pagina facebook: “Il 5 Memorial calcistico di Josianne Tchameni si è concluso. È stato un onore partecipare, ricordando una grande donna e per contribuire a rendere felici tanti bambini e tante bambine, perché, come dice Charles Tchameni Tchienga “il sorriso di un bambino è un punto di crescita per noi”