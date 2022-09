Anche quest’anno il “Popoli Pop Cult Festival” ha segnato un grandissimo successo. Tantissime persone hanno preso d’assalto le vie cittadine di Bagnara di Romagna alla scoperta degli stand gastronomici e di tutti gli spettacoli proposti dai vari paesi ospitati. Oltre al focus sull’Albania, nelle vie di uno dei borghi più belli d’Italia di possono trovare gli stand del Brasile, Argentina, Georgia, Perù, Romania, Thailandia, Messico, Germania, Francia, Camerun, Vietnam, in una fusione di etnie e amicizia fra i popoli. Questa sera, domenica 4 settembre, il festival chiuderà i battenti con le atmosfere balcaniche dell’Arberia ensemble alla Rocca Sforzesca, seguiti dai Ritmi d’Africa, mentre in piazza Marconi ci sarà lo spettacolo del Kola Beat.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 4 SETTEMBRE NEL DETTAGLIO

Sono due le aree spettacoli allestite, piazza Marconi e la Rocca sforzesca, con gli spettacoli che iniziano ogni sera rispettivamente alle 21.15 e alle 21.30. Nell’ultima serata di oggi si vivranno atmosfere balcaniche con Arberia Ensemble ed

Enzo Iovine, per chiudere con l’energia dei ritmi d’Africa.

Grande spazio come sempre riservato alla gastronomia internazionale, a partire dalle 18.30, con ben 20 stand di altrettanti Paesi: oltre all’Albania, ci saranno stand da Angola, Argentina, Armenia, Brasile, Camerun, Croazia, Filippine, Francia, Grecia, Germania, Georgia, Marocco, Messico, Perù, Romania, Thailandia, Vietnam, Pakistan e «la Plaza latína».

Domenica, alcuni stand proporranno i loro piatti anche all’ora di pranzo.

Otto tra mostre e laboratori sono gli allestimenti che il pubblico può ammirare dalle 18.30. «Albania ieri e oggi» nella sala consiliare della Rocca, in collaborazione con l’associazione La svolta di Bologna. In via Roma torna «La via degli artisti», a cura di Aldo Savini, che raccoglie opere di Dennis Randi, Mauro Malafronte, Enzo Dente, Marisa Emiliani, Marco Teodorani,

Martino Neri, Denise Cenni e Mirna Montanari. Nella sala Sant’Apollinare, «Tanto di cappello» di Roberto Cornacchia: da sempre appassionato di culture extraeuropee, al punto di aver aperto per alcuni anni una piccola galleria d’arte orientale a Bologna, ultimamente Cornacchia ha cercato di dare una direzione alla sua inclinazione ad accumulare oggetti e ha puntato il timone verso i cappelli tribali e popolari, di cui ormai possiede più di 200 esemplari.

In piazza Marconi in mostra anche gli elaborati di «Un poster per la pace» dei ragazzi della scuola secondaria di Bagnara. Presso la porta nord ci sarà «Brasile tra natura, storia e cultura» per rivivere le bellezze naturali e il fascino del Brasile, con gli scatti proposti nel Villaggio Brasile, in collaborazione con il Brasil Festival di Mauro Cicchetti.

Alla corte San Luigi, in piazza della Repubblica 24, è visitabile la mostra «Una rumorosa quiete» di Paolo Migliazza, a cura di «L’Ariete artecontemporanea». Presso la porta sud è allestita «7 months in Florida», personale del bagnarese Marco Martini, fotografo del festival, che condivide in 7 splendidi scatti l’essenza della sua recente esperienza come dottore di ricerca in chimica a Miami.

Spazio anche al ballo: domenica baby dance con la scuola Flydance S&M Gym (due sessioni di mezz’ora, alle 19.30 e alle 20.30) e laboratorio di flamenco con Alquimia Flamenca (alle 20 e alle 21). Il borgo verrà animato anche da performance internazionali, tra le quali il suono sudamericano del cileno Flacoleo e del Trio Lympha, le danze thailandesi, passando per la cultura messicana di Gabriela Gil Gonzales e il collettivo Nahui Ollin.

Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di Bagnara di Romagna al numero 0545 905515 o visitare il sito www.popolipopcultfestival.com.

BAGNARA DI ROMAGNA – E Popoli Pop Cult – A IL BORGO DEI BORGHI SU RAI3

“Finalmente lo possiamo dire! – scrive entusiasta su Facebook il Sindaco Riccardo Francone – BAGNARA DI ROMAGNA è stata ufficialmente selezionata per la X edizione de IL BORGO DEI BORGHI, inserita ogni domenica pomeriggio a partire da ottobre, nella trasmissione televisiva di grande successo KILIMANGIARO, condotta da Camila Raznovch su RAI3. Un grande onore e una grande opportunità esserci e rappresentare la nostra Regione! Nella giornata di Giovedì 1 settembre una troupe di RAI3 è stata a Bagnara per girare il video che ci rappresenterà e che sarà una sorta di guida turistica per conoscere il borgo, le sue bellezze, le tradizioni e le sue storie! Ci hanno conosciuti in un giorno speciale, al primo giorno di Popoli, affollatissimo fra stand, musica e pubblico, un giorno in cui il nostro Paese ha accolto il Mondo, in uno speciale abbraccio fra antico e contemporaneo!”



Foto e video di Gianni Zampaglione