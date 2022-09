Lugo. È morto Antonio Taglioni, per tutti “Nino volante”. Il ricordo dell’Associazione “Gli Amici di Pablo”

Quando lanceremo un aquilone sapremo che sarai lì con noi. È così che tante persone che hanno conosciuto Antonio Taglioni, ricorderanno “Nino”, storico maestro elementare di Lugo e Sant’Agata sul Santerno, morto venerdì scorso, 9 settembre, all’età di 86.

Fu tra i fondatore dell’Università Popolare della Romagna a Lugo e poi partecipò all’Università per adulti. Oltre all’impegno nella vita culturale e nel campo ambientalista, che lo vide anche attivo anche nella vita politica di Sant’Agata sul Santerno, c’era una passione che non lo aveva mai abbandonato: quella per gli aquiloni, tanto da essere soprannominato “Nino Volante”.

E con gratitudine lo ricorda in un messaggio l’Associazione “Gli Amici di Pablo” Odv: “Per molti anni il Maestro “Nino” si rese disponibile ad attivare un laboratorio per la costruzione di aquiloni, all’interno di eventi da noi promossi a favore dei bambini della città. Con grande perizia sapeva coinvolgere i ragazzi sia nella costruzione degli aquiloni, sia nelle indicazioni per farli volare, comunicando la sua passione per ciò che faceva. Talvolta amava firmare gli aquiloni simpaticamente con la scritta “ Antonio Nino volante”. I ragazzi che lo hanno incontrato e noi lo ricorderemo sempre con affetto e simpatia. Può sembrare una piccola cosa, rispetto alla grande ricchezza della sua persona, ma rivela pienamente che grande e attento educatore era”.

I funerali si sono svolti sabato 10 settembre, alla Chiesa di San Giacomo di Lugo e la famiglia ha voluto destinare alla Casa della Carità di Lugo le offerte in memoria del Maestro Nino.