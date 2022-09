50 anni dopo: i diplomati nel 1972 al Compagnoni di Lugo si sono ritrovati tra fundraising e ricordi

Nei giorni scorsi sino ritrovati, dopo 50 anni, gli studenti del corso B che si diplomarono Ragionieri all’Istituto Tecnico Commerciale “Compagnoni” di Lugo, nell’estate del 1972. Un evento ricca di emozioni, di sentimenti, di ricordi e di solidarietà, che ha visto ritrovarsi una ventina di quei ragazzi.

Durante la serata, infatti, è stata fatta anche un’operazione di fundraising a favore del Polo Tecnico Professionale, scuola di cui oggi fa parte anche l’I.T.C. Compagnoni, che permetterà di acquistare strumentazioni utili agli studenti di oggi, a sostegno del miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto, in particolare per l’acquisto di attrezzature e materiali didattici per i laboratori degli studenti con disabilità.

Erano presenti, in particolare, il prof. Matteo Battistelli, dirigente scolastico del Polo, il dr. Fabrizio Bruni, dirigente amministrativo, la prof. Milla Lacchini, “storica” preside del Polo e la prof. Alda Venturoli, per diversi anni insegnante nella scuola.

Il gruppo degli studenti era guidato dalla loro prof. Maria Marangoni Sangiorgi, insegnante di geografia al Compagnoni di quegli anni.

Questi gli studenti presenti, oggi ormai settantenni, visti i tanti anni trascorsi dalla maturità: Aristide Brini, Cecilia Rustichelli, Celso Rasini, Claudio Visani, Dolores Bacchi, Enrico Fenati, Flavio Mazzanti, Franco Pizzuto, Giovanni Bartolotti, Lucia Carvi, Luigi Emiliani, Mauro Antonellini, Paolo Montanari, Patrizia Galanti, Rino Graziani, Sergio Morandi e Tiziano Conti.

Gli insegnanti di quegli anni che, pur desiderosi di farlo, non sono riusciti a partecipare all’evento hanno inviato il più caro saluto a tutti i loro, ormai decisamente ex, allievi. Al termine della serata sono stati ricordati i cinque studenti e i diversi professori che non ci sono più.