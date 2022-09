Casa Monti organizza due nuove iniziative per il fine settimana del 17 e 18 settembre.

Sabato 17 settembre a partire dalle 15 ci sarà una passeggiata naturalistica all’ex fornace Violani in compagnia di un esperto entomologo per scoprire gli insetti che si possono osservare in riserva e il loro ruolo strategico. L’incontro è realizzato in collaborazione con Mielizia e il centro agricoltura ambiente «Giorgio Nicoli» Srl. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria ed è realizzato in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.

Domenica 18 settembre alle 10.30, in occasione delle giornate del patrimonio, è prevista l’inaugurazione della mostra «Di tasto in tasto» dedicata alle macchine da scrivere Olivetti e allestita dalla cooperativa Atlantide negli spazi interni di Casa Monti.

In occasione dell’inaugurazione il collezionista faentino Urbano Laghi, curatore della mostra, proporrà una visita guidata che riprenderà la storia di uno dei primi gruppi industriali italiani, l’Olivetti: costituita nel 1908 come prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere, fin dagli inizi si distingue per l’attenzione alla tecnologia e all’innovazione, la cura del design, la presenza internazionale, la sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro.

Durata il periodo della mostra, fino al 18 dicembre, saranno in esposizione alcune macchine meccaniche tra cui la prima macchina da scrivere costruita nel 1914 (Mod. M1). Inoltre sarà possibile provare a usare una macchina da scrivere didattica messa a disposizione per raccogliere pensieri e versi. La partecipazione è libera e gratuita.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni telefonare allo 0545 38149, oppure scrivere a casamonti@atlantide.net.