A Russi arriva il “Pranzo dei popoli” per conoscersi e sostenere l’inclusione

C’è sempre più necessità di inclusione, dialogo tra le culture e integrazione. Sostenere e promuovere la cultura dei diritti umani e della pace è un presupposto per il riconoscimento reciproco, il dialogo, la prevenzione dei conflitti e la nonviolenza.

È sulla base di queste riflessioni che nasce il progetto ad ampio raggio che il Comune di Russi, in collaborazione con le realtà territoriali, ha intenzione di mettere in campo. Un percorso con un unico fil rouge: la conoscenza delle altre culture.

Il 25 settembre, dalle 12.30, la cittadinanza è invitata, scpiegano dal Comune, al Centro Sociale e Culturale Porta Nova di via Aldo Moro 2/1 per prendere parte ad un pranzo pensato per conoscersi, cucinato da donne e uomini che diventeranno ambasciatori della propria cultura attraverso i piatti tradizionali che prepareranno.

Saranno presenti, con i loro piatti, le seguenti nazioni: Albania, Bangladesh, Italia, Marocco, Moldavia, Polonia, Senegal, Togo, Tunisia e Ucraina.

Offerta Libera.

Prenotazione obbligatoria entro il 22 settembre cliccando su questo link: http://bitly.ws/uqG2, oppure chiamando il n. 0544 587642 o scrivendo una mail a cultura@comune.russi.ra.it. L’iniziativa sarà realizzata con la collaborazione della Consulta della Cultura e del Volontariato.

Per informazioni: Ufficio Cultura 0544 587642 cultura@comune.russi.ra.it