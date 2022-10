Conselice. Il 6 ottobre il dibattito “2022: Libertà di Stampa”

A Conselice giovedì 6 ottobre 2022 presso l’Auditorium comunale è in programma il dibattito: “2022: Libertà di Stampa”. Alla luce della pandemia, della guerra in Ucraina, della crisi economica ed energetica, qual è lo stato dell’informazione in Italia, della libertà di stampa oggi. Saranno presenti i giornalisti: Alessandro Bongarzone, Annamaria Corrado, Nevio Galeati, Carlo Raggi e Lucia Vastano.

L’evento è organizzato dall’associazione Shahrazad in collaborazione con il Comune di Conselice, unico paese in Italia ad avere un monumento alla libertà di Stampa, la mitica “Pedalina” con la quale i partigiani stampavano i primi giornali antifascisti e i volantini contro il regime clandestinamente.

Il monumento è stato installato nel 2006 per volontà del sindaco Maurizio Filippucci e il presidente Anpi locale ed ex partigiano Ivo Ricci Maccarini, per ricordare quattro stampatori uccisi, Cesare Gaiba, Pio Farina, Giovanni Quarantini, Egidio Totti.

“Dal primo ottobre sono iniziati gli eventi delle celebrazioni e l’associazione Shahrazad è orgogliosa di dare il suo contributo – spiegano – Siamo un’associazione che partendo dal territorio di Conselice è impegnata in progetti di solidarietà in Italia e all’estero. Riteniamo che il tema della libertà di stampa sia fondamentale oggi perché è uno dei pilastri della democrazia, senza informazione senza cultura non c’è libertà”.