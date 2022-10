Conselice. Inaugurate la panchina della pace e il parco della struttura gestita da Asp Bassa Romagna

Sabato primo ottobre, presso il giardino della Casa Residenza per Anziani Jus Pascendi di Conselice, sono stati inaugurati la panchina della pace e il parco della struttura gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, riqualificato grazie anche all’apporto di Anpi, Alpini e numerosi volontari.

Sono intervenuti per l’Asp l’amministratore unico Emanuela Giangrandi e la responsabile della struttura Nadia Samorini, per il Comune l’assessore alle Politiche socio-assistenziali Raffaella Gasparri, per la Pro loco di Conselice il vicepresidente Andrea Fabbri e per l’Anpi locale la presidente Paola Roccati.

Erano presenti inoltre i volontari Luciano Baroni, Fosca Figna, Filippo Giberto, Leonardo Mondini e Milena Morelli.

L’inaugurazione è stata accompagnata dall’animazione di Rita Palumbo e dalla musica dell’alpino Michele Carnevali in arte Gianni.

Nell’ambito di un progetto che collega la Jus Pascendi al territorio, la panchina della pace è stata dipinta dagli ospiti della struttura mentre il giardino è stato riqualificato con fiori, piante, installazioni e strumenti del passato come “arredi della memoria”. Sono state inoltre recuperate alcune macchine da scrivere sopra le quali sono stati posti fiori: non a caso, visto che l’inaugurazione è avvenuta in contemporanea con le celebrazioni del 16° anniversario del Monumento alla stampa clandestina e alla libertà di stampa.