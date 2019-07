In the name of love, la solidarietà suona a Ponte Nuovo Ravenna nel nome degli U2!

Andrà in scena venerdì 12 luglio, alle ore 21 presso l’Arena Gandhi di Ponte Nuovo a Ravenna, lo spettacolo benefico nato dalla collaborazione tra Officina della Musica, associazione culturale che si dedica all’insegnamento di musica, teatro e musical, e la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo, che si occupa, senza finalità di lucro, di persone con problemi legati all’uso di sostanze illegali, a minori a rischio di devianza e stranieri. Tutto il ricavato dell’evento sarà destinato a sostenere i progetti di reinserimento sociale e lavorativo rivolti ai minori e ai giovani adulti che la Fondazione ospita.

In the name of love sarà un viaggio nella storia musicale degli U2, la band che ha riscritto i canoni del rock, utilizzandolo come mezzo per gridare al mondo la necessità di cambiare! Dal primo album, Boy, nel 1980, una serie praticamente ininterrotta di grandi successi, una battaglia mai finita per i diritti umanitari, restando sempre fedeli a se stessi, ma senza paura di ribaltare la prospettiva musicale. Oltre 40 anni di carriera e un’unica grande costante: il bisogno di cantare l’amore!

Lo show sarà realizzato dai The Spire U2 Tribute band che, dal 2016, ricreano fedelmente, in uno spettacolo unico, la magia, le atmosfere e il sound della leggendaria band irlandese, in un concerto di oltre due ore, studiato nei minimi particolari, dalla meticolosa ricerca del sound all’attenta cura della scenografia, impreziosito dall’utilizzo di contributi video ed esaltato dalle coreografie dei corpi di ballo OFFICINA del MUSICAL e WAIT for SOUND, dalle performance di BODY FLYING della palestra Move-It e dal live Body Painting a cura di Stefano Pelloni.

È possibile acquistare i biglietti (€10) in prevendita presso Officina della Musica (Ravenna, Via Duino 9), online sul sito www.ciaotickets.com o, il giorno dello spettacolo dalle ore 20, presso la biglietteria dell’Arena. Per ulteriori info è possibile contattare il numero 333 5604711 o la mail info@officinadellamusica.ra.it