Nuovo eccezionale appuntamento in questi giorni – venerdì 12 e sabato 13 luglio – sui campi del Circolo Tennis di Milano Marittima per un campionato di tennis riservato ai VIP Very Important Person ovvero i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della televisione e della cultura, con fotografi e paparazzi a caccia dell’immagine giusta.

Anche l’edizione 2019 del Vip Master ha visto la presenza di circa 200 Vip, fra cui Gianni Rivera e Stefano Bettarini, Antonio Razzi e Pamela Prati, i belli di Beautiful Clayton Norcross e Ron Moss (Thorne e Ridge), Valeria Marini e Francesca Cipriani, Gessica Notaro e Ornella Boccafoschi e tanti protagonisti più o meno famosi dei vari reality che impazzano sulle tv private.

Come sempre folta e divertita la cornice di pubblico.