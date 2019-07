Il Piccolo Circo dei Burattini va in scena in Piazza Unità d’Italia a Ravenna

La rassegna Burattini alla Riscossa approda anche quest’anno nel centro cittadino di Ravenna, per il primo di tre appuntamenti nell’ambito di Ravenna Bella di Sera. Lunedì 15 luglio infatti alle ore 21:15 sarà Piazza Unità d’Italia ad ospitare un evento speciale, ovvero l’unica tappa stagionale in Romagna del Circo Tre Dita: uno spettacolo storico nel panorama del teatro di figura nazionale, e che a trent’anni dal debutto ritorna in scena con un cast rinnovato, che vede il burattinaio bellunese Paolo Rech al fianco dello storico interprete Alberto de Bastiani.

Il Piccolo Circo dei Burattini è un vero e proprio Circo in miniatura, il più piccolo del mondo. Alberto De Bastiani presenterà lo spettacolo, suonando un vecchio organetto di Barberia, coinvolgendo attivamente il pubblico; Paolo farà vivere gli acrobati, i domatori e i clown, con tre dita della mano. Il cast è ricco di artisti internazionali: Vladimir Bombaciov, l’ultimo uomo proiettile; Lulù, la donna più Forte del mondo che affronta il più coraggioso bambino del pubblico; il fachiro Hai Ke Mal; Dadamus il più vecchio domatore di tutta la storia e della preistoria, con il suo inseparabile Dinus, il grande Mago Jago e i Clown Pippo e Pepe.

L’appuntamento successivo è in programma per martedì 16 luglio, presso il Finisterre Beach di Marina di Ravenna, dove alle 21:15 andrà in scena lo spettacolo Il Sogno, di Gambeinspalla Teatro. Giovedì 18 luglio si proseguirà poi all’Arena Estiva di Valtorto con i burattini di Paolo Papparotto, interprete di Arlecchino e la Strega Rosegaramarri. Gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età, e l’ingresso è sempre gratuito.

Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info.