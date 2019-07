Lugo: continua la rassegna estiva, Carolina Raspanti ospite al Chiostro del Carmine

Nuova settimana di film al chiostro del Carmine di Lugo (Piazza Trisi 4) con la rassegna cinematografica estiva. Martedì 16 luglio è in programma Cold war di Pawel Pawlikowski, ambientato nella Polonia degli anni ’50-’60, mentre il 17 luglio tocca a Juliet Naked di Jesse Peretz. Giovedì 18 luglio viene proiettato Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità di Julian Schnabel, che racconta i tormenti interiori del celebre pittore Vincent Van Gogh.

Venerdì 19 luglio spazio a Dafne di Federico Bondi, vincitrice del Premio Fipresci al Festival di Berlino 2019. Per l’occasione sarà presente l’attrice protagonista, la lughese Carolina Raspanti. Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 13, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. È possibile sottoscrivere l’abbonamento per dieci ingressi al costo di 40 euro. È inoltre possibile acquistare, al costo di 13 euro, l’abbinamento cena&cinema con i locali convenzionati Jolly Lugo e Vineria Rossini (si consiglia la prenotazione).

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo e il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.