Sui lidi ravennati suggestioni reggae, ska e blues e il concerto dei The Drive

Domenica e lunedì sono due giorni pieni per Spiagge Soul. Il Festival sconfina sui lidi ferraresi con il concerto della Soul Brass Band, per l’inedita sezione “Delta Soul” (al Prestige Beach Restaurant di Lido delle Nazioni alle 21.30), mentre sui lidi ravennati il programma continua con suggestioni reggae, ska e blues con Mahout, Jo Carley and The Old Dry Skull, Polinice Island e soprattutto con i The Drive, la giovane formazione che ha vinto l’Italian Blues Contest del 2018.

Lunedì 22 invece la carovana di Spiagge Soul si trasferisce al Finisterre Beach di Marina di Ravenna, che ha già ospitato le rassegne “Pink Soul” e “Road to Spiagge Soul”, con un appuntamento speciale, “Remembering Dr. John”, per ricordare il leggendario musicista di New Orleans scomparso poco più di un mese fa: verrà celebrato da un gruppo formato da musicisti italiani e dagli artisti della Soul Brass Band in una serata aperta dai ragazzi dell’Orchestra dei giovani di Ravenna, che al pomeriggio partecipano a un seminario proprio coi musicisti della formazione statunitense.

Il Festival, organizzato dall’Associazione “Blues Eye” in compartecipazione col Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, propone oltre 40 concerti a ingresso gratuito. Due le ispirazioni di fondo: il legame diretto con New Orleans, culla della black music mondiale, e le radici africane della musica nera, con la presenza di musicisti di fama internazionale e una tre giorni dall’1 al 3 agosto, “A song for Africa”, che prevede concerti e incontri culturali.

THE DRIVE

Blues, roots e gospel music sono la fonte d’ispirazione per lo stile della band The Drive, che ha vinto l’Italian blues Contest 2018 e ha rappresentato l’Italia all’European Blues Union 2019. Il loro primo disco “The Drive” è stato pubblicato agli inizi del 2019 e vede Angela Esmeralda, Sebastiano Lillo, Ste Barigazzi e Federico Chisesi riuniti in un unico progetto dopo aver dato vita ad altre celebri band impegnate nel blues, un genere tradizionale che i The Drive hanno saputo innovare.

SOUL BRASS BAND

Spiagge Soul è orgogliosa di ospitare per il terzo anno consecutivo la formazione più soulful di New Orleans. La Soul Brass Band è esattamente quello che ci si aspetta da una grande brass band della città statunitense: perfettamente ancorata alla tradizione, la formazione sfila in parata interpretando i classici del repertorio per brass band, e la sera fa esplodere la festa ai party con un sound che miscela tradizione bandistica e soul classico, vero marchio di fabbrica del frontman e fondatore Derrick Freeman. Uno dei maggiori protagonisti dell’odierna scena musicale di New Orleans, percussionista e cantante virtuoso, ma anche pianista e compositore, Freeman è un musicista eclettico che spazia dal jazz al funk, leader di diverse formazioni e membro di alcune delle migliori band cittadine. Tra i componenti è però sicuramente da citare anche James Martin, l’ex sassofonista di Troy “Trombone Shorty” Andrews.

MAHOUT

I Mahout nascono nel 2013, a Pinerolo, cittadina piemontese storicamente impregnata di sottocultura reggae, che li influenza fin dalla nascita. Fondono il reggae giamaicano con diverse altre influenze che spaziano dal funk, al soul, al garage rock e allo ska punk californiano.

JO CARLEY E THE OLD DRY SKULL

Inglese, la band combina i ritmi voodoo ska degli anni Trenta e il blues con la vecchia scena “Vaudeville” di cabaret avanspettacolo. Uno spettacolo animato e insolito che conduce in un mondo sotterraneo pieno di meraviglia, macabro e immaginazione. Sono stati in tour nel Regno Unito e in tutta Europa.

POLINICE ISLAND

Il progetto nasce dall’incontro tra Paul Venturi, da anni punto di riferimento del Blues italiano, e Fabio Grandi, uno tra i batteristi jazz più apprezzati nel nostro Paese. Nelle loro ambiziose improvvisazioni i due generi si fondono alleggerendosi delle strutture tipiche e rigenerandosi in un sound ipnotico e diretto.

IL PROGRAMMA

Il Festival continua martedì 23 con la serata tributo a Sam Cooke e mercoledì 24 coi francesi Lehmanns Brothers, una scatenata formazione funk che si è esibita in tutto il mondo e ha aperto i concerti di Fred Wesley e Maceo Parker. Dopo i The Indians (giovedì 25) torna a Spiagge Soul anche Lisa Hunt (venerdì 26) che apre un fine settimana di alto livello. Sabato 27 tocca infatti a Leon Beal & Sax Gordon con la Luca Giordano Band, mentre domenica 28 è in programma l’unico concerto italiano della formazione dello Zimbabwe Mokoomba e anche quello della cantante Noreda Graves al Lido degli Scacchi.

Poi due stelle del blues mondiale, il chitarrista e cantante inglese Tom Attah (lunedì 29) e l’americano Watermelon Slim (martedì 30), che anticipano la festa messicana dei Los Kamer (mercoledì 31). Chiudono il Festival Corey Harris, il grande musicista maliano Baba Sissoko (sabato 3 agosto), e Izzy & The Catastrophics (domenica 4 agosto), prima di una ripresa sabato 10 agosto con Noreda Graves a Marina di Ravenna.

Spiagge Soul è il Festival organizzato dall’Associazione culturale “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it