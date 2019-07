Nuovo rinforzo in giallorosso: Ermes Purro arriva al Ravenna FC

Il Ravenna FC comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Ermes Purro. Il giovane esterno mancino classe ’99 firma un contratto biennale fino al termine della stagione 2021.

Esterno sinistro o terzino, Ermes fa della potenza il suo punto di forza, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Fiorentina, nella passata stagione il primo assaggio nel calcio dei “grandi” con l’esperienza in LND con la maglia della Lavagnese. Un’esperienza positiva vissuta da titolare e condita con due realizzazioni da calcio piazzato, per lui questo è il primo contratto da professionista.

Raggiante alla firma del contratto il nuovo giallorosso ha commentato così l’arrivo al Ravenna: “Per me è la prima firma, sono molto felice ed emozionato. Il primo approccio con la nuova società è stato sicuramente positivo, sono stato colpito dalla serietà e dalla solidità della stessa. Mi auguro di potere ripagare al meglio delle mie potenzialità la fiducia che hanno riposto in me. Mi destreggio su tutto l’out sinistro dove mi piace potere sfruttare le mie caratteristiche come il passo e la corsa per potere arrivare sul fondo e fare assist ai compagni.”