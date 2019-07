Campionato Nazionale Silver, bene le ginnaste dell’Edera Ravenna

Si è svolto a Rimini il Campionato Nazionale Silver di ginnastica artistica femminile che ha visto affermarsi soprattutto nella categoria Eccellenza le ginnaste della sezione artistica dell’Edera Ravenna, raccogliendo un bottino di ben 9 medaglie. Nella categoria senior 1: ISABELLA MERENDI campionessa italiana all around, Oro al volteggio e Argento al corpo libero. LUCIA TASSANI vice campionessa italiana al volteggio.

Categoria senior 2: MARIA ELENA BUGLI bronzo all around e al volteggio. Categoria junior 1: ANNA PUGLIESE bronzo a trave e al volteggio. Tra le più piccoline categoria LC si distingue tra le migliori 10 d ‘Italia SOFIA BARBETTA classe 2009. Per il settore avanzato miglior risultato in assoluto per ARIANNA CONTI che conquista la medaglia d’argento nella categoria LB.