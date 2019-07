Trofeo di nuoto master in acque libere “Bisanzio Nuota”: doppia competizione in mare a Punta Marina

Si rinnova domani, sabato 13 luglio, a Punta Marina il tradizionale appuntamento col Trofeo di nuoto master in acque libere “Bisanzio Nuota” giunto quest’anno alla sua 24esima edizione.

L’organizzazione dell’evento, come fin dalla prima edizione del lontano 1994, e del “team” ravennate Rinascita Nuoto Team Romagna – sezione Master con il supporto del Gruppo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Ravenna, del Circolo Subacqueo Ravennate, del Gruppo Canoa Ravenna, della Cooperativa Stabilimenti Balneari oltre naturalmente tutto lo staff del Bagno Baloo che ospiterà la manifestazione.

Manifestazione che prevede lo svolgersi di due competizioni: una prima impegnativa gara “fondo” sulla istanza di 5000 metri in partenza alle ore 9:15, seguita a stretto giro da una piu’ agevole “fondo sprint” sulla distanza di 2500 metri in partenza attorno alle 11:00. Il percorso verrà segnalato da boe calate nelle acque antistanti Bagno Baloo e limitrofi e si articolerà in un triangolo, da compiere due volte per la 5000 ed una volta per la 2500. Partenza ed arrivo proprio di fronte al Circolo Velico Baloo.

Come per tutte le gare inserite nel circuito ufficiale FIN di gare in acque libere, la partecipazione è aperta agli atleti agonisti e master sia italiani che stranieri regolarmente tesserati ed iscritti. Da notare che le due gare saranno valide anche come “Campionato Regionale Emilia Romagna” e saranno premiati i primi 3 classificati assoluti ed agonisti e il primo master di ogni categoria. Anche quest’anno e’ stata grande l’adesione degli atleti, a testimoniare il gradimento di un evento che da tanti anni richiama nuotatori appassionati dalle regioni vicine.

I numeri: oltre 40 le squadre rappresentate, 10 le regioni per un totale di oltre 340 iscritti totali; circa 115 nella gara piu’ lunga e oltre 230 per la distanza piu’ breve.

Ad impreziosire questa 24esima edizione anche una presenza illustre, Martina Grimaldi in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ma in gara per questa occasione con i colori della sua squadra, il CN UISP Bologna. E’ una specialista delle lunghe distanze in mare e il suo palmares è di quelli che si fanno notare. Alcuni dei titoli piu’ importanti sono: campionessa mondiale nella 10 km 2010, campionessa mondiale nella 25 km 2013, campionessa europea nella 25 km 2014 e medaglia di bronzo nella 10 km alle Olimpiadi di Londra 2012.

La manifestazione verrà conclusa con le premiazioni e il pranzo a base di carne e pesce alla griglia come sempre ottimamente preparato e servito dallo staff del Baloo. Il ritrovo è quindi per tutti alle ore 08.00 presso il Bagno Baloo Beach, Viale C. Colombo, 14, Punta Marina (RA).