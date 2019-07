Arriva il rinnovo per Matteo Ronchi. Contratto biennale con il Ravenna FC

La notizia era nell’aria da qualche settimana, ma ieri 12 giugno sono arrivate le firme a sancire nero su bianco il rinnovo contrattuale di Matteo Ronchi fino al 30 giugno 2021.

Per il difensore riminese di nascita ma ormai ravennate d’adozione un contratto biennale che porterà a 4 le sue stagioni in maglia giallorossa, un ottimo traguardo che fin’ora ha fruttato a Matteo 49 presenze con 4 marcature.

Alfiere della difesa giallorossa, dove ha saputo disimpegnarsi senza problemi sia come centrale che come esterno della difesa a tre, il ragazzo è sicuramente soddisfatto della fiducia conquistata sul campo: “Sono molto contento di questo rinnovo contrattuale, Ravenna era sicuramente la mia prima scelta come avevo detto anche a fine stagione al mio procuratore”.

“In questi due anni mi sono affezionato alla città, alla maglia e alla tifoseria – prosegue Ronchi -. Devo fare un ringraziamento speciale a Presidente, Direttore e Mister che hanno avuto fiducia in me nella scorsa stagione quando mi sono presentato senza contratto e non valorizzato, hanno creduto ed investito su di me. Conosco la società, la piazza e voglio ripagare questa fiducia onorando in campo questi colori.”