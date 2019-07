Ravenna. Sabbadini piazza il colpo in difesa, ecco Alex Sirri. I convocati per lunedì

Prosegue la campagna di rafforzamento del Ravenna in vista della prossima stagione giallorossa, in quest’ottica il DS Sabbadini ha piazzato un colpo che andrà sicuramente ad elevare la qualità della retroguardia giallorossa. Si è completato infatti il tesseramento di Alex Sirri, che si legherà ai colori giallorossi fino al termine della stagione 2021. Il difensore mancino conosce alla perfezione la categoria avendo collezionato oltre le 180 presenze sempre in squadre di alta classifica come il Catanzaro e l’Alessandria con la quale è arrivato addirittura a disputare una semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Ottimo anche nella scorsa stagione in cui ha conquistato i playoff con la Virtus Francavilla. Alex, romagnolo di Pievequinta, arriva a Ravenna nel pieno della maturità calcistica dovendo compiere a settembre 29 anni ed è pronto a diventare un baluardo della difesa del Ravenna FC per le prossime due stagioni. Un investimento importante da parte della società che va a testimoniare la volontà di volere continuare sul solco di quanto di buono fatto in queste ultime stagioni.

Esperienza, atletismo ed abilità nel fare partire il gioco da dietro nel suo curriculum, queste le sue prime emozioni alla firma del contratto: “Sono molto felice di essere qui, di tornare a casa nella mia Romagna dopo dieci anni in giro per l’Italia. Conosco molte persone di Ravenna ed ho avuto risposte importanti sull’ambiente e sulla società. Mi aspetto un pubblico carico ed una bella curva, ci tengo tanto perché giocare per il proprio pubblico è sempre una grande spinta in più.”

I convocati per il raduno di lunedì

È stata comunicata la lista dei convocati per il raduno di lunedì mattina allo stadio Benelli, atto che darà il via alla nuova stagione giallorossa. Saranno 21 i giocatori che a partire dalle 10 si sottoporranno ai primi test atletici allo stadio prima di procedere con il primo allenamento nel pomeriggio a Glorie dalle 17. L’organico ai nastri di partenza, in attesa dei prossimi rinforzi (il mercato per questa sessione terminerà il 2 settembre) è chiaramente completato da alcuni ragazzi del settore giovanile giallorosso che già nella passata stagione si erano affacciati al mondo della prima squadra e che verranno valutati in questa fase da Luciano Foschi.

Lista convocati: