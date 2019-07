Il Ravenna affila la punta: arriva il rinnovo per Simone Raffini

Nuova ufficialità in casa giallorossa, Simone Raffini firma un nuovo contratto che lo legherà alla società giallorossa per le prossime due stagioni. L’attaccante di Castel Bolognese cresciuto nelle giovanili del Cesena nella scorsa stagione era spesso impiegato da Foschi nel corso della gara per cercare di cambiare marcia all’attacco, ma la crescita evidente dimostrata partita dopo partita lo aveva più volte portato a vestire la maglia da titolare. Ottimo il suo bottino stagionale, con la media di una rete ogni 236 minuti.

Per Simone un’altra grande soddisfazione professionale dopo il recente conseguimento della laurea in scienze motorie: “La scelta del Ravenna è una scelta di cuore, la società mi ha cercato e mi ha fatto capire che crede nelle mie qualità. Dopo l’ottima esperienza della passata stagione non potevo non avere questa squadra come prima opzione. Ripartiamo con grande grinta e voglia di continuare a fare sempre il meglio per i nostri tifosi. Personalmente farò del mio meglio ed anche di più per ripagare questa fiducia e portare il Ravenna più in alto possibile.”