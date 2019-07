Il Ravenna blinda la porta con Matteo Cincilla

Il Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’accordo con Matteo Cincilla per il suo passaggio in giallorosso. Il portiere classe 1994 ha firmato un accordo biennale. Matteo Cincilla dopo avere svolto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Inter, nella quale è arrivato ad essere il terzo portiere nella stagione 2012/13 prima del passaggio a Parma. Nonostante la giovane età può già vantare 133 presenze tra i professionisti, dove ha principalmente vestito la casacca del Renate incrociando la strada di Mister Foschi che lo conosce molto bene. Interessante il dato sui clean sheet, infatti in ben 44 occasioni ha mantenuta inviolata la propria porta, dimostrandosi tra i portieri più affidabili della categoria.

Alla firma del contratto il neo giallorosso si dimostra carico ed ambizioso: “Sono contentissimo primo per la piazza importantissima in cui sono approdato. In secondo luogo mi fa estremamente piacere ritrovare il mister. Le motivazioni sono quelle di fare un buon campionato, ritornare a giocare i playoff come è già stato dimostrato che questa squadra può fare, e sperare, perché no, di superare più turni possibili per provare a regalare qualcosa ai nostri tifosi.”