Vittorio Geradone, atleta del Taekwondo Ravenna, conquista un altro oro

Medaglia d’oro per l’unico atleta del Taekwondo Ravenna, Vittorio Geradone, all’Internazionale Grecia Salentina, l’annuale torneo che si svolge nel Salento, divenuto ormai un imperdibile appuntamento estivo del Taekwondo italiano.

Una competizione tra le più importanti organizzate in Italia che ha visto la partecipazione di oltre 1.300 atleti, provenienti da Italia, Albania, Moldovia, Perù, Germania, Svizzera, Grecia e Lussemburgo. In un contesto di altissimo livello, il quattordicenne ravennate ha trionfato nella sua categoria: “Sono davvero molto felice, oggi salgo sul gradino più alto del podio dopo un KO tecnico al secondo round – commenta Vittorio, che negli ultimi giorni ha anche brillantemente superato l’esame di terza media – Studiare per l’esame e preparare una competizione così impegnativa non è stato facile, ma grazie al supporto della mia famiglia e del mio Maestro Vincenzo Sciuto sono riuscito a raggiungere entrambi gli obiettivi. Ora mi godrò un po’ di meritato riposo, anche se gli allenamenti in palestra continuano per tutta l’estate”.