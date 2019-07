Dati di affluenza al campionato Serie A2: tifosi dell’OraSì Ravenna al decimo posto in Italia

Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato il dato di affluenza complessivo del campionato di Serie A2 Old Wild West 2018-2019: sono stati circa 1 milione gli spettatori che hanno seguito le partite del secondo campionato nazionale tra girone Est e girone Ovest, tra stagione regolare, playoff e playout.

L’OraSì Basket Ravenna ha registrato numeri importanti, che la collocano nella top ten delle 32 squadre partecipanti, al decimo posto complessivo, settimo nel girone Est: gli spettatori al Pala De Andrè in regular season sono stati 27.217, per una media di 1.814 persone presenti per ogni gara casalinga.

A guidare la classifica Fortitudo Bologna, che ha sommato tutti i quattro record possibili: spettatori complessivi (82.309 in 15 gare), media-gara (5.487), incasso globale (1.129.120€) ed incasso medio per gara (72.275€). Seguono Treviso (62.335 spettatori, media 4.156), Verona (53.513, 3.568), Forlì (52.825, 3.522), Udine (51.114, 3.408) e Montegranaro (33.667, 2.244). Davanti ai giallorossi anche tre squadre del girone Ovest: Biella (33.197, 2.213), Virtus Roma (32.759, 2.184) e Rieti (28.038, 1.869).

Il bacino di utenza della pallacanestro mantiene dunque il suo trend positivo in città, con il palazzetto di Ravenna che si conferma uno dei più caldi e frequentati dell’intera Lega. Un ringraziamento a tutti i tifosi che hanno sostenuto la squadra, in attesa della prossima stagione sportiva.