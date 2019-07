Ravenna FC, ritrovo e primo giorno di allenamento per i giallorossi

Ritrovo, primo giorno di allenamento della nuova stagione e conferenza stampa ieri del Ravenna FC che si prepara ad affrontare le sfide del campionato di Serie C 2019-2020, il terzo consecutivo in questa categoria. Il Presidente Alessandro Brunelli ha parlato di un progetto in continuità con l’ultima stagione e di rinnovate ambizioni per fare bene, ma ha ribadito che il primo obiettivo resta la salvezza.

Il mister Luciano Foschi ha parlato della rosa ricordando che è ancora in fase di completamento. Il campionato del Ravenna FC comincerà fra poco più di un mese. La prima amichevole invece è in programma già sabato prossimo 20 luglio a Tarcento contro l’Udinese. Sabato 27 luglio ci sarà il test contro il Cervia a Milano Marittima, il 4 agosto la prima gara valida per la Tim Cup.