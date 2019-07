Titolo mondiale under 50 per Ernesto Santiago sulla distanza classica della maratona

Continuano le soddisfazioni per la società Rinascita Ravenna di pattinaggio velocità. Ai campionati mondiali di Barcellona l’atleta Ernesto Santiago, spagnolo di origine Cubana in forze al team Rinascita, ha conquistato il mondiale under 50 sulla distanza classica della maratona (42km).

Ernesto già atleta del sodalizio ravennate nel 2013, quando vinse un titolo italiano, è oggi seguito dall’allenatore della Rinascita Stefano Rossini che lo assiste nella preparazione.

La maratona di Barcellona è stata conclusa in 1 ora e 55 secondi dal vincitore assoluto, il francese Beddiaf, con un ritardo di 1 primo e 22 secondi di Ernesto Santiago a causa di una rovinosa caduta a un km dall’arrivo che ha rischiato di compromettere il risultato di categoria e sicuramente la possibilità di lottare per un risultato assoluto.

In campo nazionale da segnalare le vittorie per Alice Rossini e Martina Milandri al trofeo di Pianello Vallesina (AN) e il secondo posto per Benedetta Rossini nella categoria assoluta al trofeo di Fabriano che, tra una manifestazione e l’altra, è riuscita (nella sua vittoria più bella) a laurearsi con il massimo dei voti (110 e lode) in medicina.