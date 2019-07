Circolo Tennis Cervia. Enea Castelvetro trionfa sui campi di casa

Enea Castelvetro trionfa sui campi di casa. Il portacolori del Circolo Tennis Cervia, testa di serie n.2, si è aggiudicato il memorial “Mario Cortesi”, torneo nazionale di 3a categoria, battendo in finale per 7-5, 6-4 Nico Gnoli (n.1), portacolori del Ct Cesena. È stato un cammino trionfale quello di Castelvetro sui campi del suo Club, un cammino che ha sottolineato i suoi progressi tecnici. Da sottolineare anche la sua comoda vittoria in semifinale su Giacomo Caroli (Ct Massa), mentre Gnoli aveva superato Andrea Arrigoni.

Semifinali: Gnoli-Andrea Arrigoni 6-2, 6-7, 6-3, Castelvetro (3.2)-Giacomo Caroli (3.2, n.3) 6-4, 6-1. Al termine le premiazioni effettuate dal direttore tecnico Paolo Pambianco, dal giudice arbitro Ottaviano Turci e dal giudice di sedia Luciano Donini.