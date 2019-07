Baseball Godo, si avvicina il 23° Torneo Memorial Antonio Casadio under 12

Dopo il torneo andato in archivio lo scorso weekend fervono i preparativi per la nuova festa del baseball Godo.

Il diamante godese è pronto ad ospitare il memorial “Antonio Casadio” under 12. Sei le squadre pronte a sfidarsi per un torneo che si annuncia interessante: Ravenna, San Marino, Alpina junior, Baseball Romano, Goti e, ciliegina sulla torta, la Nazionale italiana under 11.

Il torneo sarà impreziosito, sabato 20 luglio 2019, dalla sfida di serie A1 Godo San Marino, con appuntamento alle 20.30.