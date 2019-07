Cecilia Ruffini, quattordicenne di Ravenna, ai campionati europei di dressage in sella a Bailando Cobra

Si chiama Cecilia Ruffini, ha 14 anni, è di Ravenna ed è stata selezionata per far parte della squadra italiana children che parteciperà ai campionati europei di dressage previsti a San Giovanni in Marignano dal 24 al 28 luglio prossimi.

“Mi complimento – ha affermato Roberto Fagnani, assessore allo Sport – per l’importante qualificazione e auguro a Cecilia il migliore successo e il conseguimento dei risultati a cui aspira. E’ sempre una grande soddisfazione apprendere di nostri giovanissimi atleti che si affermano e distinguono nelle più svariate discipline sportive sventolando i colori e portando alto il nome della nostra città”.

Per ottenere la qualificazione Cecilia Ruffini ha partecipato durante l’inverno a molte gare sia nazionali (Ornago, Tortona, Montefalco), sia internazionali (Ornago, Lipica, San Giovanni in Marignano) ottenendo sempre buoni risultati.

La giovanissima amazzone si allena presso il circolo ippico ravennate ed è seguita da Chiara Siboni, Enrico Fiorentini ed Alberto Protti.

Il suo cavallo si chiama Bailando Cobra.

La squadra italiana sarà composta da 24 atleti, 4 sono children.

In totale, ai campionati europei gareggeranno 220 binomi (amazzone/cavaliere e cavallo) di questi i children di tutta Europa saranno 51.

Le categorie partecipanti saranno: Juniors (78 atleti di 24 nazioni), Young Riders (57 di 17 nazioni), Children (51 di 21 nazioni) e Under 25 (34 di 11 nazioni).