Basket Ravenna, arriva Kaspar Treier: “Bellissimo tifo, sono contento di essere qui”

È stato presentato ufficialmente questa mattina presso la sede del Basket Ravenna Kaspar Treier, ala forte classe 1999, rinforzo importante per la nuova OraSì.

Il presidente Roberto Vianello si è detto soddisfatto di come sta nascendo la squadra: “Mi sembra molto tosta, molto fisica e veloce. Poi sarà il campo a parlare ma per ora sono molto contento”.

Ad introdurre il giovane e talentuoso estone è stato il GM Julio Trovato, che conosce Treier dai tempi della sua prima esperienza italiana. “Kaspar è un ragazzo che i miei collaboratori avevano reclutato anni fa a Moncalieri, dove ancora oggi ho delle quote di proprietà della società. In Piemonte ha fatto il suo percorso di formazione nel settore giovanile fino alla conquista del titolo U20, vinto contro la Virtus Bologna, dove allora lavoravo. È un ottima presa per noi e insieme a Thomas forma un’ottima accoppiata nel reparto ali, sono sicuro che potranno fare molto bene”.

Treier, che dopo le visite mediche di rito sta facendo del lavoro individualizzato insieme a coach Cancellieri in vista della preparazione, è a Ravenna già da qualche giorno. “Sono molto contento di essere qui – queste le sue prime parole in giallorosso – dopo tutto quello che è successo ad Avellino non sapevo dove sarei andato a finire, ma conoscendo Julio ho pensato che questa sarebbe stata una buona possibilità. Ho fatto una scelta importante e ho molte aspettative. Ho giocato due volte a Ravenna, un ambiente molto caldo, un palazzetto pieno che fa rumore, non è stato facile giocare qui. A Montegranaro sia Rivali che Ceccarelli mi hanno parlato bene della società e l’anno scorso ho incrociato sul campo Mikk, che conosco da quando sono piccolo e che in questo periodo ho sentito parecchie volte”.

Alle domande della stampa, se il nuovo acquisto farà coppia il prossimo anno con il suo connazionale Jurkatamm, ha risposto Trovato: “Abbiamo raggiunto e formalizzato l’accordo con il giocatore, con Virtus Segafredo Bologna abbiamo raggiunto un accordo verbale a cui manca solo la formalizzazione”.

Sul ruolo in campo, Treier può essere intercambiabile con Sergio, mentre giocando insieme a Jurkatamm, ricoprirebbe il ruolo di ‘quattro’ e Mikk di ‘tre’. “Nel programma tecnico di Kaspar, anche in previsione di un salto di categoria – ha aggiunto Trovato – c’è l’obiettivo di allontanarsi sempre più da canestro e giocare sempre più da ala piccola. Il nostro allenatore vuole giocatori molto versatili e anche in questo Treier fa decisamente al caso nostro”.

Sollecitato sul mercato, il GM ha ribadito che, appena formalizzato il prestito di Jurkatamm, mancherà una guardia americana e andrà definita la posizione di un eventuale lungo italiano da affiancare a Seck. “In definizione – ha specificato – anche il discorso legato a Cardillo, dal cui esito potremmo valutare le altre opportunità e i vari incastri possibili”.

Infine, ieri sono stati resi noti i gruppi del turno preliminare di Supercoppa e Ravenna dovrebbe giocare la prima partita in casa, domenica 8 settembre contro Forlì. “Un modo molto interessante per iniziare la stagione, stiamo prendendo informazioni su dove disputare la gara, vi terremo aggiornati”, ha concluso il presidente Vianello, ricordando che la campagna abbonamenti inizierà nella seconda metà di agosto, quando la squadra sarà completata e inizierà a lavorare insieme.