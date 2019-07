L’ultramaratoneta e scrittore Marco Olmo alla partenza della Ravenna Park Race

Un altro tassello dell’organizzazione della prima edizione di Ravenna Park Race è stato svelato in queste ultime ore. Dopo aver ufficializzato la medaglia, è arrivata anche la conferma che il celebre ultramaratoneta Marco Olmo darà il via alla manifestazione in programma il prossimo 15 settembre con partenza dal Centro Sportivo Stella Rossa di Casal Borsetti.

Marco Olmo è un’autentica leggenda per tutti gli ultrarunner del mondo. A quasi 71 anni il suo palmares è impressionante e contempla la partecipazione praticamente a tutte le più grandi sfide di resistenza del globo, con una serie di vittorie impressionanti in queste infinite sfide fatte di resistenza e autosufficienza alimentare. Tra i successi, dal 1998 ad oggi, figurano, solo per citarne alcuni, la Desert Marathon in Libia, la Desert Cup in Giordania, il Gran Raid du Cro-Magnon fra Italia e Francia, l’Ultra Trail du Mont Blanc, il Raid in Oman, la Runiceland in Islanda, la Carrera de Baja in Messico, l’Ultra Bolivia Race e l’Ultra Africa Race in Mozambico. Un personaggio poliedrico che scrive libri e si racconta in film e documentari.

La notizia della presenza di Olmo a settembre in Romagna circolava da qualche giorno ed è stata confermata in occasione della presentazione di una serie di eventi promozionali, voluti e organizzati dall’assessorato al turismo del Comune di Ravenna e inseriti in un più ampio cartellone di appuntamenti denominato Adrireef.

In particolare, nella giornata di sabato 14 settembre Olmo presenterà al Bagno Losco di Marina Romea il suo ultimo libro “Correre nel vuoto”, un’approfondita riflessione sulla corsa, la fatica e la resistenza umana.

Il giorno successivo invece sarà presente a Casal Borsetti per lo start della Ravenna Park Race previsto alle 9 del mattino. Un ospite di prestigio e molto gradito quindi per l’evento promosso da Ravenna Runners Club, associazione già conosciutissima per la Maratona di Ravenna Città d’Arte, che proprio la terza domenica di settembre organizzerà questa manifestazione che prevede per gli iscritti, a scelta, una Half Marathon da 21 km oppure una Ecopasseggiata da 8 km.

Due opportunità per immergersi in uno scenario bellissimo come quello della Pineta San Vitale e della Pialassa della Baiona, attraverso percorsi, strade e sterrati di grande fascino. Un trail anomalo che non prevede dislivelli, che transiterà anche sulla massicciata nel lungomare di Casal Borsetti, in un ecosistema unico fra pini, pioppi, lecci e tutto il sottobosco della pineta, lambendo le grandi lagune salmastre collegate al mare, percorse da una rete di canali su cui sorgono i tipici casoni da pesca.

È in via di definizione, nel frattempo, anche il ricco programma di iniziative e appuntamenti di vario genere previsti per la giornata di sabato 14 settembre a Casal Borsetti quale cornice della Ravenna Park Race, programma che verrà reso noto nelle prossime settimane.