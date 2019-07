Alfonsine: parla il neo acquisto Salvatore Scatozza; arriva il nuovo portiere Palermo

Lui si chiama Salvatore Scatozza (per gli amici “Scat”), ha 18 anni ed è ravennate di adozione, come già menzionavamo al momento della sua presentazione. Come la totalità dei suoi compagni più giovani, ha le idee chiare sul proprio futuro e sul suo ruolo all’interno dell’Alfonsine.

“Scat”, cosa ti ha convinto ad unirti all’Alfonsine per la stagione 2019/20?

“Ho scelto l’Alfonsine, tra le tante proposte che ho ricevuto in D, perché penso che possa essere la società e la piazza ideale per esprimere le mie qualità al meglio, perché crede molto nei giovani.”

Senza dubbio Gori ti avrà fatto una bella corte: come hai accolto questo suo l’interesse nei tuoi confronti?

“Sono stato colpito piacevolmente dall’interesse di mister Gori, perché personalmente penso che sia un allenatore giovane con un futuro importante. Sin dal primo incontro ci siamo trovati d’accordo su tanti concetti; le sue parole e la sua voglia di avermi nella sua squadra hanno fatto la differenza nella mia scelta. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme sul campo per raggiungere traguardi personali e di squadra.”

L’ultima stagione l’hai passata al Ravenna: cos’hai imparato da un campionato così importante?

“Tramite lavoro e sacrifici sul campo mi sono guadagnato la possibilità di fare parte di una squadra importante come il Ravenna. Ho avuto la fortuna di allenarmi con giocatori come Lelj, Jidayi, Selleri, Venturi (Giacomo, ndr), Papa e Nocciolini, per citarne alcuni, da cui ho imparato molto. Ringrazio mister Foschi e il suo staff che mi hanno fatto crescere molto. Un campionato come quello di C ti insegna che i risultati sono la cosa che conta, e che la maggior parte delle volte la spuntano gli undici che hanno più fame e voglia di vincere collettiva rispetto alla squadra più attrezzata e forte tecnicamente”

INGAGGIATO IL PORTIERE SIMONE PALERMO IN PRESTITO DAL FORLÌ

L’Alfonsine comunica di avere ingaggiato Simone Palermo (nella foto sotto). Palermo è un portiere rampante classe 2000 che si sta facendo strada nel calcio romagnolo. Settore giovanile nel Forlì, un anno nel giro della prima squadra (Serie C), poi passa in prestito all’Under 19 della Spal, e lo scorso anno lo trascorre in Serie D nel Classe, totalizzando otto presenze. Si riconferma quindi in Quarta Serie con l’Alfonsine di Mattia Gori, dove arriva in prestito dal Forlì.

A cura di Alex Caravita