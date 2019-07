Cresce l’attesa per Ravenna Cross Triathlon: appuntamento il 1° settembre a Marina Romea

Lanciata ufficialmente a metà marzo in un affollata conferenza stampa, la prima edizione del Ravenna Cross Triathlon sta avendo quotidiane manifestazioni di interesse: “ne fanno fede il sito internet e la pagina facebook, letteralmente prese d’assalto, ma anche le risposte di adesione che man mano arrivano da parte delle associazioni sportive (nella sola regione Emilia-Romagna sono attive 57 realtà che promuovono la disciplina, e molte di queste hanno garantito adesioni in maniera massiccia). Inoltre, nelle scorse settimane – comunicano gli organizzatori – l’iniziativa è stata promossa anche a livello internazionale, grazie alle numerose fiere a cui ha partecipato lo stand di “Nautica e natura”, l’ATI costituita nello scorso autunno grazie all’impegno di alcuni esercenti turistici del territorio – coordinati dal Romea Beach – che ha come scopo, per la prima volta, di promuovere in maniera congiunta i lidi nord del ravennate: Porto Cosrini, Marina Romea, Casalborsetti. Si tratta infatti di un evento decisamente importante anche a livello turistico per l’intero comparto dei Lidi Nord, visto che promette di richiamare centinaia di partecipanti e di accompagnatori per diverse giornate.”

Lidi nord per i quali questo evento di triathlon è una vera “prima volta”, e molti appassionati saranno certo attratti dal fascino del percorso, che si snoda fra il mare di fronte a Marina Romea, la lunga spiaggia del lido e soprattutto le suggestive aree del Parco del Delta del Po, fra pinete e specchi d’acqua.

“Ma si tratta di una gara che parte già con caratteristiche importanti: organizzato da Fabrizio Cutela (local race director di Ironman), il Ravenna Cross Triathlon è già stato inserito nel circuito ufficiale Terre di Triathlon, nonché nel calendario ufficiale Emilia-Romagna Tri-Cup. E gode del patrocinio del Comune di Ravenna. La gara si terrà domenica 1 settembre, con partenza (alle 10) e arrivo (previsto per le 12.30) al Romea Beach di Marina Romea. L’intero weekend – spiegano gli organizzatori – sarà caratterizzato da un ricchissimo calendario di eventi – sportivi e spettacolari – ospitato dallo stabilimento balneare, che già da anni si caratterizza per organizzare e ospitare decine e decine di eventi da marzo a ottobre.”

Nei giorni del RCT, accanto al Romea Beach verrà allestito un Expo Village, con le ultime novità del mondo delle due ruote e i relativi accessori; nel tardo pomeriggio di venerdì 30 agosto è prevista la “Ride by night passion”, notturna in mountain bike; mentre nella serata di sabato 31 è in programma un dj set a partire dalle 19, con successiva cena dei triatleti. Il tutto grazie alla collaborazione con Radio International, media partner dell’evento (che avrà come speaker speciale il triatleta Dario Nardone).



Le caratteristiche della gara