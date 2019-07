Alessia Pizzini per il quarto anno convocata al ritiro degli Azzurrini di Spada Maschile e Femminile

Per il quarto anno consecutivo, Alessia Pizzini, atleta di punta del Circolo Ravennate della Spada, allenata dal M° Pavlo Putyatin (con lei in foto), è stata convocata dal CT della Nazionale Sandro Cuomo al ritiro degli Azzurrini di Spada Maschile e Femminile previsto a Bracciano il prossimo settembre.

Alessia è riuscita a mantenere un profilo alto costante nel tempo – tra i successi più recenti si ricorda il Bronzo ai Campionati Italiani Giovani -, sa mettersi in gioco, guarda ai futuri obiettivi non come traguardi, ma come punti di partenza da cui migliorarsi e perfezionarsi sempre più. Concilia sport e studio e anche al Liceo Classico consegue ottimi risultati.