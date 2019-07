I vincitori del campionato italiano di Beach Teqball Trofeo Fantini Club

Grande successo per la seconda edizione del campionato italiano di Beach Teqball Trofeo Fantini Club, torneo open che si è svolta lo scorso week end sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia.

Premiate le prime quattro coppie classificate:1° Niccolò Consolini e Ruben Pasino;

2° Emiliano Salvetti e Davide Montanari;

3° Gianluca Rizzitelli e Petricelli;

4° Marco Bernacci e Gianmaria Bellini.

Grande successo anche di pubblico, per un evento dall’alto tasso di spettacolarità, che ancora una volta conferma il Fantini Club come la spiaggia più sportiva della Riviera e di tutta l’Italia.

Un ringraziamento speciale va ai partner dell’evento: Levissima+ e Jako.

Cos’è il teqball

Il teqball è una disciplina sta conquistando davvero tutti, dall’alto tasso di spettacolarità, in cui tecnica e atletismo sono gli elementi chiave del gioco. Un po’ calcio e un po’ tennis da tavolo, il Teqball è il nuovo sport arrivato dall’Ungheria, che sta diventando sempre più popolare all’estero. Si gioca in due o in quattro giocatori con un normale pallone da calcio, su un tavolo ricurvo studiato appositamente in modo da avere la superficie ideale per misurare le proprie abilità calcistiche e di affinarle. Le regole sono molto semplici: lo scopo del gioco è mandare il pallone oltre la rete, nel campo dell’avversario, palleggiando fino a tre volte con qualsiasi parte del corpo (escluse le mani e mai due volte di seguito con la stessa).