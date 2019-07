A Russi Flavio Tranquillo presenta la sua ultima fatica “Time Out”

Questa sera, mercoledì 24 luglio 2019, si tiene a Russi il terzo appuntamento di “Incontri a Catena”, la rassegna letteraria giunta al terzo anno che propone un calendario ricco di autori dalla caratura nazionale. Ospite della serata al Bar Centrale il celebre giornalista sportivo di Sky Sport (nonché “The Voice” per gli appassionati di basket) Flavio Tranquillo che, a partire dalle 21,15, in piazzetta Dante, introdurrà il suo ultimo lavoro “Time Out”, uscito per Add editore.

L’opera è incentrata sull’ascesa e la caduta della squadra Mens Sana Siena, il team italiano che vinse 6 scudetti, 3 coppie Italia e 6 supercoppe, oltre ad una coppa europea negli anni 2000 sino ad arrivare al coinvolgimento nello scandalo “Time Out”, con la revoca di due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

La vicenda che fa da perno all’intera narrazione risale al maggio 2014 quando, Ferdinando Minucci, all’epoca presidente della Lega basket e direttore generale e presidente della Mens Sana, fu posto ai domiciliari nel corso dell’operazione denominata appunto “Time Out”. Torniamo quindi agli anni dello scandalo del Monte Paschi (banca fortemente legata al team senese), con le relative indagini che misero sotto la luce dei riflettori un imponente giro di affari, sponsorizzazioni e denaro che ruotavano attorno al campo da basket.

Per citare lo stesso autore del libro “Vi verrà voglia di rifugiarvi sotto canestro, di tornare a parlare di basket e dimenticare tutto il resto, ma se si vuole cambiare pagina dobbiamo ricostruire il passato” – Flavio Tranquillo.

Alessandro Bucci