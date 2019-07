L’OraSì Ravenna si assicura l’under Elia Bravi

Un altro tassello per la nuova stagione sportiva giallorossa: Elia Bravi guardia-ala classe 1998, 190 cm per 92 kg, è un giocatore dell’OraSì. Cresciuto nelle giovanili della Polisportiva Cesenatico, ha giocato in serie C gold al Gaetano Scirea Bertinoro e in serie B, prima a Cento poi a Porto S. Elpidio. Bravi risponde a quelle caratteristiche di versatilità volute da coach Cancellieri per i suoi giocatori: una grande fisicità che gli permette di essere un ottimo difensore e una buona mano che lo rende pericoloso in attacco.

“Elia è un atleta molto interessante, che ha voglia di mettersi in gioco – commenta il GM Julio Trovato – Crediamo possa essere l’elemento giusto per completare il giro degli under e che Ravenna rappresenti per lui un’ottima opportunità per crescere e maturare”.