Tennis con le padelle: vincono i Romagnoli. Premio per miglior costume agli ‘Antennati’

Come sempre tanto divertimento e grande partecipazione di pubblico ieri sera, sui campi del Tennis Club Faenza, per la dodicesima edizione del torneo di tennis con le padelle. Venticinque squadre, per un totale di oltre cento giocatori, si sono sfidate per oltre tre ore a colpi di tegami. Al termine, la vittoria assoluta è andata ai Romagnoli, squadra formata da Alessia Ercolino, Mattia Assirelli, Nicola Piazza e Federico Cicognani, che nella finale ha battuto gli All Star Cooking Pans. Nel tabellone riservato ai 4ª Categoria, la vittoria è andata alle Api Birichine davanti al Grande Zohan. Miglior squadra femminile le Grappoline.

Fra i giovani, successo per i Gentlemen. Come da tradizione, le squadre si sono presentate in campo indossando costumi originali e divertenti. Il premio per il miglior travestimento è andato agli ‘Antennati’ (sì, con una ‘n’ in più), squadra che raffigurava la famiglia Flinstones, formata da Carmelo Alati, Giovanni Bacchilega, Graziana Mancinella e Albina Ferretti. Circa cinquecento persone hanno gremito il circolo di via Medaglie d’oro per tutta la serata.