Trofeo Optimist Italia – Coppa AICO. La grande vela giovanile torna a Ravenna dal 26 luglio

Anche quest’anno Ravenna torna ad essere teatro di uno degli appuntamenti di vela giovanile più importanti d’Italia, il Trofeo Optimist Italia Kinder+Sport. Il Circolo Velico Ravennate sarà infatti l’ospite, nel weekend entrante, di questo prestigioso evento aperto ai giovanissimi velisti della classe Optimist, che si sfideranno in una tre giorni di avvincenti regate nel campo di regata allestito davanti al litorale di Marina di Ravenna. 399 gli atleti iscritti ad oggi, il massimo previsto dagli organizzatori: la maggioranza proviene da Circoli Velici di tutta Italia, ma saranno anche presenti rappresentanti di Monaco, Francia e Norvegia.

Riflettori puntati sul campione di casa Lorenzo Pezzilli, reduce dal terzo posto al Campionato Europeo Optimist, ma anche sul tre volte Campione del Mondo Marco Gradoni, la “sailing rockstar” della Classe Optimist. Carlo Mazzini, direttore sportivo del Circolo Velico Ravennate, ha commentato: “Il CVR sta vivendo anni molto intensi di costante crescita, che ci sta permettendo di diventare sempre più un punto di riferimento per la vela nazionale. Domani prenderà il via il più grande evento velico mai organizzato a Ravenna, saranno 400 gli atleti che si sfideranno in una tre giorni di regate al termine della quale si scoprirà il vincitore dell’ambito Trofeo Aico. La cosa di cui vado ancora più orgoglioso è che i portacolori del Circolo Velico Ravennate saranno ben ventinove, un numero impensabile fino a pochi anni fa. Sarà una bella sfida che ci impegnerà su due fronti, quello organizzativo e quello agonistico: con tutto il nostro impegni e l’apporto indispensabile dei soci del CVR cercheremo di ottenere il massimo in entrambi i fronti”.

Si preannuncia quindi un weekend movimentato a Marina di Ravenna, che sarà gremita dei migliori piccoli velisti del panorama nazionale e non solo: “Mi permetto anche di lanciare un messaggio a tutti i bagnanti e ai moltissimi turisti che in questo periodo affollano le spiagge del nostro litorale: sabato e domenica guardate verso il mare, sarà uno spettacolo unico vedere questo mare di piccole vele bianche” ha concluso Mazzini.

Le regate della quarta tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder+Sport – Coppa AICO prenderanno il via alle 12 di venerdì 26 luglio e si concluderanno domenica 28. Dal 29 al 31 luglio, invece, si terrà il Campionato Italiano a Squadre Optimist che si svolgerà all’interno del magnifico scenario delle dighe foranee di Marina di Ravenna.