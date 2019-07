Rugby. Il ravennate Luca Pagnani in Nazionale U18: continua l’avventura

Continua l’avventura in azzurro del ravennate Luca Pagnani. La Federazione Italiana Rugby ha infatti confermato la lista dei 26 atleti che prima si ritroveranno a Montichiari (Brescia) il 31 luglio, per una due-giorni di preparazione, per poi partire per la capitale irlandese il 2 agosto, in vista della doppia sfida contro le prestigiose accademie di Leinster e Ulster. La prima è in calendario a Dublino domenica 4 agosto (calcio d’inizio alle ore 15.00 locali, le 16.00 in Italia), la seconda a Belfast giovedì 8 agosto con calcio d’inizio alle ore 12.00 (le 13.00 italiane).

Questo Tour rientra nel percorso di avvicinamento al Torneo Sei Nazioni di categoria, che si giocherà come ogni anno tra Febbraio e Marzo, e servirà al responsabile tecnico della Selezione Italiana Under 18, Mattia Dolcetto, per definire sempre di più il gruppo del “primo 15” titolare.

Luca Pagnani è un giocatore duttile per la linea dei trequarti, che può essere schierato sia come centro che come ala. Porterà in Irlanda i colori del Ravenna Rugby, la sua società di nascita e formazione giovanile, e del Romagna Rugby, la sua attuale squadra di appartenenza. Il Romagna Rugby, al quale il Ravenna stesso fa riferimento in quanto partecipante alla franchigia insieme a Cesena, Imola, Forlì, Lugo, Faenza e Rimini, è un progetto unico nel suo genere, che permette di abbattere i tradizionali campanilismi, e vede i migliori giocatori romagnoli confluire in un’unica realtà e unire le forze per competere a livello nazionale, quest’anno in serie A grazie all’entusiasmante promozione ottenuta nella stagione appena conclusa.