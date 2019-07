Un nuovo under per l’OraSì Ravenna: in arrivo Simone Farina

In arrivo a Ravenna un altro giovane innesto per l’OraSì di coach Cancellieri. Si tratta dell’ala piccola Simone Farina, classe 2001, fresco del titolo di campione d’Italia U18 vinto con l’Honey Sport City Roma. Con la Nazionale Under 16 ha partecipato all’European Youth Olympic Festival di Gyor (Ungheria), giocando 4 partite e segnando 9.8 punti di media in 24 minuti di utilizzo. La scorsa stagione era in forza alla società Stelle Marine Ostia, in serie C Silver.