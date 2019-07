Amichevoli. Ravenna batte Cervia 3 – 1

Allo Stadio dei Pini di Cervia, ieri sabato 27 luglio il Ravenna ha battuto in amichevole il Cervia per 3 reti a 1. Nel primo tempo è andato in gol il Cervia con Zagnini (su rigore) al 26′, pareggio del Ravenna al 44′ con Raffini. Nella ripresa i giallorossi segnano con Nocciolini (29′) e Ricchi (40′).