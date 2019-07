Cervia, Beach Volley World Tour 2019. Russia padrona sulla sabbia romagnola: trionfano Hudyakov/Velichko

Trionfo russo nel torneo 1 Stella del World Tour che si è chiuso ieri, 27 luglio, sotto il cielo grigio del bagno Delfino di Pinarella di Cervia. Sfortunata per via del meteo (sabato una tromba d’aria ha rischiato di distruggere il campo centrale) ma capace di regalare spettacolo ed emozioni la quattro giorni di gare in Romagna che ha riportato in Italia il circuito maschile dopo sei anni di assenza.

Ad aggiudicarsi il successo è stata la coppia numero uno del tabellone, i russi Hudyakov/Velichko, al primo successo stagionale, in preparazione dell’Europeo in programma fra due settimane sulla sabbia di casa, a Mosca. I russi hanno sconfitto in una finale tiratissima la coppia austriaca Ertl/Kratz con il punteggio di 2-1 (22-20, 15-21, 15-12). Alla Russia è andato anche la terza piazza con Sivolap/Yarzutkin (al quinto podio stagionale) che hanno superato nella finale per il terzo posto 2-0 (21-19, 21-14) i sudafricani Goldschmidt/Williams.

Così le semifinali disputate in mattinata: Hudyakov/Velichko (Rus)- Goldschmidt/Williams 2-0 (21-18, 21-14), Ertl/Kratz (Aut)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 2-1 (21-19, 17-21, 18-16). Ottima l’affluenza di pubblico anche ieri, nonostante le condizioni meteo avverse.