Il maltempo rallenta il Trofeo Optimist Italia al Circolo Velico Ravennate: disputata solo una regata

Il maltempo di ieri, sabato 27 luglio, ha rallentato le operazioni a Marina di Ravenna, dove quattrocento piccoli velisti sono impegnati nella quarta frazione del Trofeo Optimist Italia – Coppa AICO, organizzata dal Circolo Velico Ravennate con il supporto di Kinder+Sport.

L’unica prova disputata ieri, prima che il Comitato di Regata facesse rientrare la numerosa flotta agli ormeggi per motivi di sicurezza visto l’avvicinarsi del fronte temporalesco, ha visto trionfare, ancora una volta, Marco Gradoni nel gruppo Juniores – Giallo e il portacolori della Lega Navale di Napoli, Luca Bisogni, nel gruppo Juniores – Blu.

La testa della classifica Juniores (nati dal 2004 al 2008) vede ancora il pluricampione iridato Marco Gradoni fermamente in controllo, seguito con 5 punti di ritardo da Alberto Avanzini del CN Bardolino e dal Francese Schemmel Zou al terzo posto. Federica Contardi è prima femminile, quinta overall.

Recupera posizioni importanti in classifica generale Lorenzo Pezzilli, uno dei 29 portacolori del Circolo Velico Ravennate, che grazie al quarto posto messo a segno nella regata di oggi risale fino alla tredicesima posizione della classifica generale.

Tra i più piccoli Cadetti, la regata di ieri non ha portato grandi cambiamenti nella classifica generale, con la top-five che rimane immutata: Francesco Carrieri è primo con 5 punti, seguito da Erik Scheidt, Francesco Tesser, Giovanni Bedoni e Christian Scudelari. Gilda Nasti è sesta, prima femminile. Nonostante le regate annullate per maltempo, i giovani partecipanti si sono trattenuti negli ambienti del Circolo Velico Ravennate per tutto il pomeriggio, dove hanno potuto giocare e divertirsi con gli allestimenti e l’animazione firmata Kinder+Sport.

Oggi, domenica 28 luglio, si disputeranno le finali e si determinerà il vincitore della quarta tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder+Sport.

Classifiche complete a questo link.